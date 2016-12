Déportation des populations du Tibesti.

Après avoir fait mains basses sur le pétrole tchadien et l’a dilapidé proprement, Deby s’apprête à faire du même avec l’or du Tchad. Il a sciemment refusé d’organiser administrativement l’exploitation de l’or et usé de tous les moyens coercitifs pour empêcher l’orpaillage local. Deby a décidé ce jour du lundi 12 décembre 2016, de déporter toute la population de la zone aurifère du Tibesti et laisser le territoire aux sociétés appartenant aux membres de la cour.