Thomas Dietrich arreté à Niamey

Publié le 21 Déc, 2016

Le silence complice du Quai d’Orsay: les pouvoirs pantins de Ndjamena et de Niamey s’acharnent sur les defenseurs locaux des droits de l’homme et leurs amis ou alliés etrangers, principalement européens (par ex; le cas de Thomas Dietrich), Paris regarde ailleurs. Auteur d’un livre primé, sur le Tchad et sympathisant declaré de l’opposition tchadienne, Mr Dietrich sejourne au Tchad et au Niger quand les autorités de ce dernier pays l’ont interpellé à la demande du Tchad et depuis, aucune nouvelle, et Paris se mure dans un mutisme complice.