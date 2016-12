Pétrole: Deby veut revendre aux chinois la participation du Tchad

Publié le 22 Déc, 2016

Deby cherche de l’argent eperdument; après avoir vendu les chaires à canon, emprunté massivement des pays et des institutions financières, voici que Deby cherche à brader le pétrole tchadien aux chinois, moyennant la revente à ces memes chinois les 10% que le Tchad detenait dans la branche tchadienne de CNPC. Pour reprendre les actions tchadiennes, les chinois posent des conditions drastiques pour faciliter leurs activités au Tchad et aussi des larges faveurs pour tout ce qui concerne l’activité petrolière. Deby est pret à ceder tout, mais les chinois en demandent encore et encore et les negociations continuent au grand dam de Deby.