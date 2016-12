Tchad: Etat en faillite

Publié le 23 Déc, 2016

Selon des sources concordantes, le Ministre des finances aurait écrit une lettre aux institutions financières internationales et aux partenaires bilateraux, que le Tchad n’est pas en mesure d’honorer ses engagements relatifs aux prets; et puis sur le plan regional, c’est la catastrophe: le Tchad doit à la BEAC Yaoundé 700 milliards de CFA et à la BEAC Ndjamena 300 milliards de CFA, le tout à rembourser au 31 decembre 2016.