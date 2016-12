Message des fêtes de Noël et de fin d’année, de Timane Erdimi, Président de l’UFR (Union des Forces de la Résistance)

Publié le 25 Déc, 2016

A vous mes compatriotes, Tchadiennes et Tchadiens, vivant au pays ou à l’extérieur, à vous partenaires, amis, parents et beaux-parents étrangers qui êtes attachés au Tchad, d’une façon ou d’une autre, je saisis l’occasion du passage vers la nouvelle année 2017, pour vous adresser ce message.

Tout d’abord, je voudrais rendre hommage aux nombreuses victimes innocentes de cette année 2016, qui sont venues allonger la liste déjà trop longue des martyrs de notre peuple. Leaders des partis politiques d’opposition, militants des droits de l’homme, de la société civile, élèves et étudiants, manifestants, etc., sauvagement réprimés par le régime MPS ; mais aussi des citoyens ordinaires, victimes de règlements de comptes aveugles ou de conflits intercommunautaires fratricides, de viols atroces et autres atteintes à la dignité humaine, de pillages des biens, dans un climat de non-droit, d’impunité et de désordre organisé. Mes pensées vont à leurs parents et proches, aux veuves et aux orphelins en particulier.

Pour lire le message dans son intégralité, cliquez ici.