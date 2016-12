Visite du Ministre de la justice

Publié le 26 Déc, 2016

Le 18 décembre 2016, le ministre de la justice a visité la prison d’Amsinene dans le faubourg de N’djamena. On aurait aimé que le ministre poursuive sa visite jusqu’au bagne de Korotoro. Korotoro, situé en plein désert, est le plus sinistre et le plus meurtrier des bagnes connus sous le régime de Deby. Ce dernier le gère personnellement et directement. Sules les personnes arrêtées sur son ordre personnel y sont logés. Les arrestations, les envois et les libérations sont donnés personnellement par Deby. Aucun des locataires n’a jamais vu un juge moins encore un avocat, le lieu est gardé par la GNNT, une milice créée et entretenue aux frais de l’Etat mais à la disposition unique de Deby comme la DGSSIE mais ont des tâches différentes. La dgssie s’occupe des aspects militaires, une armée privée, par contre la gnnt est en même temps la police, la gendarmerie, les douanes pour le compte de Deby.

Il y a des milliers des détenus à Korotoro: des simples citoyens ayant eu une altercation anodine avec un parent de Deby, un citoyen qui a dit un mot jugé déplacé par les bouffons de Deby, un élément jugé irréductible vis à vis du régime (mais des hommes politiques connus, ça ferait du buzz), des anciens rebelles, etc. Il y a autant des prisonniers que des tombes, inconnues, anonymes. Aucun ministre de la justice n’a mis pieds à Korotoro, l’Assemblée nationale est sourde muette en la matière, l’opposition dite démocratique n’a jamais interpellé le gouvernement, quant aux ONG des droits de l’homme, seule la Convention a osé faire cas, les autres sont inexistants sans parler des ONG internationales.

Deby gère personnellement la vie et la mort des tchadiens au grès de ses états dames et de ses humeurs sans que personne n’ose lui demander des comptes.

Beremadji Félix

N’djaména – Tchad