Deby quitté précipitamment le sommet de le CEMAC

Publié le 26 Déc, 2016

Le comportement enfantin et indigne de Deby fait honte au Tchad et aux tchadiens. Chaque fois qu’il est incapable de défendre sa position et faire passer son point de vue, Deby se fâche comme un enfant et claque la porte; c’est pratiquement pour la 7ème fois qu’il agit ainsi. Chez Deby, impolitesse rime avec manque de culture politique.