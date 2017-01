Hamid Hachim, le DGA

Publié le 5 Jan, 2017

Hamid Hachim, le DGA a été démis de ses fonctions pour avoir refusé l’ordre de zigouiller certains individus qui empêchent Deby de dormir. A la place de Hamid Hachim, fut nommé un tortionnaire et criminel notoire du nom d’ ISMAT et Djiddi, le titulaire, refuse de travailler avec ce criminel et il est alors limogé à son tour, remplacé par ledit criminel; ce dernier pointe deux individus proches de Deby avec qui il ne peut pas travailler; Deby les limoge et les remplaces par deux autres dont l’un refuse de travailler sous le nouveau DG, et la comédie continue.