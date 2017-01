Daesh au nord du Tchad? Une manipulation et diversion

Publié le 8 Jan, 2017

Deby et sa cour ont des réels problèmes suite à la gestion calamiteuse de l’Etat. Et la crise aiguë que traverse le pays est la conséquence directe de cette gestion; alors il faut trouver des subterfuges, des manipulations pour divertir et détourner l’attention de l’opinion nationale et internationale. Pour Daesh, le Tchad est un terrain inconnu et étranger sur tous les plans (géographique, linguistique, religieux et même communautaire). Deby et sa cour peuvent bluffer les tchadiens mais pas les occidentaux qui ont un matériel sophistiqué d’observation dans toute la zone. Ce n’est pas Daesh qui effraie mais l’opposition armée tchadienne et l’existence de celle-ci est bien réelle.