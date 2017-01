Deby en Russie?

Publié le 23 Jan, 2017

Deby à épuisé les « Alla horo » partout, en Afrique, en Europe et en Asie. L’argent n’a pas d’odeur, dit le dicton. Pourtant il n’a jamais aimé les russes et la Russie, mais les caisses sont vides et les petits gestes de la France ne suffisent à rien, alors il faut faire pression en allant en Russie dans la 1ère quinzaine de février.