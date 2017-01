Tchad: l’opposition du CTPD dénonce l’arrestation de membres du parti à Moundou – RFI

Publié le 26 Jan, 2017

Cinq cadres du parti d’opposition CTPD, qui a remporté la mairie et la députation de Moundou lors des dernières élections, ont été arrêtés hier, mercredi 25 janvier, dans les locaux du maire Laokein kourayo Medard, président du CTDP et arrivé 3ème à la présidentielle. Le député de Moundou, Mbairemtar Prosper, dénonce un harcèlement des opposants qui touche aussi selon lui la population et la presse locale.

Les membres du bureau exécutif étaient en concertation avec le président Laokein M lorsque la police a fait irruption dans le bureau du maire pour les arrêter. Nous ne comprenons pas de quoi il s’agit mais, concrètement, depuis l’élection présidentielle de 2016, les militants sont poursuivis, menacés…