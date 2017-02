Le ministre des finances, démissionnaire!

Publié le 29 Jan, 2017

Harcelé en permanence par Deby et sa française d’épouse, le ministre des finances avait jeté l’éponge; il ne pouvait plus supporter les demandes intempestives des fonds à chaque instant comme si le ministre fabrique de l’argent. La lettre de démission était sur le bureau du Premier Ministre depuis 48h et Deby, fidèle à lui-même, en voulant toujours humilier ses collaborateurs, a refusé au ministre d’avoir l’honneur de démissionner donc il lui a collé un « mis fin ».