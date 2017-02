Dérive dictatoriale: Manifeste pour la fin d’une République de Privilèges

Publié le 30 Jan, 2017

Histoire/Politique – 86 pages – 140×200

ISBN : 9782342059878

Haroun Zorrino

« La société civile tchadienne, ignorée depuis vingt-cinq ans, veut désormais participer pleinement aux décisions concernant son avenir, oublié jusqu’à preuve du contraire au profit des groupes de pression du MPS, aux diktats des minorités au pouvoir, à la pensée chloroformée de votre camelote de technocrates. La société civile exige de vous, Idriss Déby, et de vos hommes politiques et de tous ceux qui ont cautionné le désastre actuel, de se ressaisir à l’instant pour éviter un désastre national. Évitez de voir la colère des citoyens exaspérés exploser dans les rues comme au Burkina Faso. » Des domaines de la santé et des médias à ceux de l’administration et de l’économie, H. Zorrino dresse un état des lieux alarmant du Tchad, pays comme en panne, et prend plus particulièrement dans sa ligne de mire le système Idriss Déby, dont il expose sans concession les mensonges, travers, dévoiements, incompétences et petits arrangements. Reposant sur une dénonciation des mirages créés par le pouvoir en place, cet essai politique révolté pose encore les bases du renouveau pour toute une nation en attente de liberté, de démocratie et de changements.