Le FC Metz dénonce son contrat avec le Tchad, sponsor qui ne paie pas – loractu

Publié le 4 Fév, 2017

Le club de Metz (Ligue 1) n’a pas reçu l’argent du sponsoring avec le Tchad dont il dénonce désormais le contrat. L’été dernier le FC Metz avait annoncé un accord avec le Tchad, un pays d’Afrique, dont la collaboration avait provoqué une vive polémique.

Dans un long mail adressé aux autorités du pays révélé par le journal francophone tchadien Le Pays; la société gestionnaire des droits d’image du FC Metz a dénoncé le non-paiement des droits liés au contrat de sponsoring entre le club français et le Tchad et menace désormais dénoncer le contrat signé en août 2016.

« Nous avons attendu M. Lagnide prétextant l’impossibilité pour lui de sortir des devises du pays. Il nous a longtemps dit être capable de solutionner cela dans « les jours à venir », puis nous a proposé de manière fractionné, etc. Rien n’a été fait (…) le club a perdu confiance et souhaite être payé (…) Soit, Lagnide n’est pas solvable et vous pouvez nous aider à trouver une solution de remplacement avec une entreprise qui supporterait cela (…) soit rien n’est possible et il faut qu’on cordonne la communication afin que ni le club, ni bien sûr le pays ne soient trop exposés lors de la dénonciation du contrat par FC Metz a révélé le journal dans ce mail.

Le président du FC Metz, Bernard Serin, avait présenté le nouveau sponsor maillot principal du club : l’office du tourisme tchadien en août dernier au lancement de la saison de L1. Ce partenariat, signé pour trois ans permettait l’affichage du logo sur le maillot du slogan Tchad, Oasis du Sahel». Un partenariat financier qui n’a pas été du goût de tous notamment en Afrique, où le pays traverse une difficile crise économique et financière. D’autres accusent ce sponsor de vouloir jouer de l’influence comme c’est le cas du Qatar avec le PSG qui a fait du club parisien l’un des plus puissants d’Europe et le plus riche de France.

– Un sponsoring polémique –

«Notre pays a besoin de gommer son image négative et de se faire connaître de manière positive », avait expliqué le ministre des Sports tchadien, Miarom Betel qui avait fait le déplacement jusqu’à Metz. «On a donc décidé de passer par le FC Metz. On espère que cela ira bien au-delà du foot et que ça permettra d’intensifier les liens économiques entre nos deux pays avait-il dit.

Face à la polémique dans son pays notamment, ce même ministre avait assuré que «le Tchad n’a jamais – Ô grand jamais – signé un contrat avec le FC Metz pour le financer». Ce serait en fait un groupe privé, LC2 International Afnex, qui a négocié et s’est engagé financièrement pour faire la promotion du Tchad et d’une nouvelle chaîne de télévision africaine. «Ce groupe s’est «engagé à supporter tous les frais de cette action de communication» selon son dirigeant, Christian Lagnidé, ancien joueur du FC Metz dans les années 80.

Le président du FC Metz avait également dû préciser la teneur du contrat – sans en dévoiler le montant – «dans le cadre du lancement d’une chaîne de télé, le groupe LC2 a convenu avec le Tchad d’assurer sa promotion à l’étranger. D’où cette offre de partenariat. Afin de m’assurer que cet État était totalement impliqué, j’ai insisté pour que ses gouvernants soient associés à l’officialisation. Cela explique pourquoi cela n’a été fait que lors du troisième match. Cela a pu créer au Tchad une petite confusion mais, c’est bien avec LC2 que j’ai signé le contrat» avait précisé M. Serin dans les colonnes du Républicain lorrain.

Le contrat est estimé à plusieurs millions d’euros et doit durer trois saisons.