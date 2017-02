Où est Daoussa Deby?

Publié le 6 Fév, 2017

Où est Daoussa Deby, le grand frère de l’autre ? Selon ses proches, M. Daoussa, qui est en rupture totale avec son frère, aurait réuni sa famille (ses épouses et ses enfants) le Jeudi é février 2016 pour leur dire que le pays devient de plus en plus exigu (sic) pour lui et qu’il se retirerait pour quelques temps en Europe. Le vendredi 3, on l’aurait vu au Cameroun visitant un de ses chantiers dans ce pays, mais il n’y serait pas resté longtemps car on a signalé sa présence peu après dans une capitale européenne