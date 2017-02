Kedallah Younous Hamidi et le Général Bayana Gossingar, libres ?

Publié le 21 Fév, 2017

Pourquoi les ex gouverneurs du Lac ont séjourné en prison pendant 4 mois sans qu’aucune poursuite judiciaire ne soit mise en route ? Selon les confrères de tchadpages, le juge désigné pour l’enquête, ne les a jamais rencontrés. Beaucoup d’observateurs pensent à raison qu’il ne s’agit pas du tout d’un problème de détournements car les cas de Salaye Deby et de l’ex TPG sont là pour nous édifier. Il s’agirait plutôt d’une humiliation et une diversion grotesque. C’est l’État de non droit des Deby.