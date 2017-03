Les Brèves de Ndjamena – Louani vs Masri,

Publié le 1 Mar, 2017

Mustapha Mahamat Masri pourrait-il récuser les assauts incessants à venir des demandes injustifiées des fonds de la 1ère Dame et de son époux?

Mr Mahamat Louani est un ancien de l’administration républicaine, il avait toujours montré son agacement contre les méthodes d’amateurs utilisées par les tenants du pouvoir actuel dans leur gestion quotidienne des ressources du pays. Ob se rappelle de lui de son bref passage au Ministère des finances et de ses relations tendues avec IDI ; Il est de caractère hystérique et agressif par moment et surtout il n’a pas sa langue et son coup de poing dans sa poche.

Pour éviter qu’il crée un scandale soit en démissionnant avec fracas, ou qu’il distribue des coups de poing aux envoyés du couple ou enfin qu’il lâche un mot déplace à l’endroit du clan; on l’a très gentiment poussé vers la sortie en lui attribuant un piédestal qui sied bien à sa stature.

Mr Masri qui n’a jamais travaillé dans l’administration depuis la fin de ses études universitaires en 1985 aura certainement des difficultés énormes pour faire bon ménage avec le palais. Le connaissant de très loin le sultan d’Amdjeress n’a jamais porté Masri dans son cœur. Par le passé le sultan avait à plusieurs reprises récusé sa candidature au gouvernement, proposée par son parti ; certes le temps à fait son chemin et le MPS est arrivé enfin à laminer le RDP et son chef et ne représente aucune menace pour le sultan et consorts, d’où la nomination de Masri en qualité de TPG. Wait and see.

Mahamat Ahmat