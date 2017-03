Diversion repetita : Saley Deby dans la mire de la 1ère

Saley Deby dans la mire de Mme Hinda, en effet depuis 48h les forces de sécurité ont pris position autour de son palais à Goudji et de ses stations de service. Les activités y sont bloquées. Quant au principal intéressé on ne trouve nulle part ses traces. On sait que depuis son bref passage aux R.G, il avait pris ses distances avec les Deby et s’était réfugié dans sa famille maternelle, depuis on n’en sait pas trop de sa situation.