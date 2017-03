Les valises de la françafrique

Publié le 17 Mar, 2017

Selon le site yahoo.fr, l’habilleur de M. Fillon serait M. Robert Bourgi, cela signifie que ce pilier de la françafrique continue à drainer des espèces sonnantes de l’Afrique vers les hommes politiques français ; à ce stade il serait très intéressant et important que les investigations de la justice aillent jusqu’au bout pour savoir quel président africain finance la campagne de quel candidat, d’autant plus que, des sources crédibles, un roitelet africain a déposé 2 valises pleines d’euros dans l’enceinte de l’ambassade de son pays, en attendant le second tour des élections françaises. La justice française sera beaucoup plus crédible et « juste » si les investigations sont aussi poussées vers ce domaine càd le financement des activités des partis politiques français par les monarques africains.