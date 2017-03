Recrutement des mineurs

Publié le 22 Mar, 2017

Les tchadiens ont constaté un recrutement massif des jeunes, souvent des mineurs, à travers tout le pays mais plus particulièrement dans les zones nord de Ndjamena. C’est une opération qui étonne plus d’un, vu la situation matérielle des soldats des différentes zones et l’état désastreux des finances publiques. Mais un Conseiller de Deby a vendu la mèche sur les raisons de cette opération insensée: c’est une tactique consistant à empêcher les jeunes de regagner l’opposition armée ! En effet Deby est convaincu qu’au premier clash entre l’armée et l’opposition armée, les jeunes désœuvrés vont regagner massivement la rébellion, alors il faut les encadrer en les mettant dans les enclos bien gardés.