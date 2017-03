Français enlevé, membre des services des renseignements?

Publié le 25 Mar, 2017

Selon les premières informations, le français enlevé travaillerait pour une société d’orpaillage ! Tiens, tiens, donc le régime hors la loi de Deby, après avoir tué des dizaines des tchadiens dans le Batha et le Tibesti pour activités d’orpaillage, a permis aux étrangers qui sont certainement en association avec les proches de Deby, pour mener les mêmes activités interdites aux Tchadiens !! Plus anti national et hors la loi que le régime de Deby, tu meurs ! Au lieu de mettre en place un environnement législatif relatif à l’activité minière en générale et d’orpaillage en particulier pour permettre aux citoyens de pratique cette activité et à l’Etat de rentrer dans ses droits, le régime préfère agir en brigand hors la loi : tantôt s’allier à des sociétés étrangères qui n’ont aucune présence administrative au Tchad, tantôt faire accompagner les siens par l’armée et tirer à balles réelles les autres ! Mais vraiment, on est où là ??

Quant à l’inconnu enlevé par des inconnus, selon l’expression utilisée par les internautes, il devrait être un membre des services des renseignements français, comme il en pilule dans cette parti du Tchad, au sein des ONG humanitaires ; il aurait débarqué au Tchad sous la couverture d’une société minière et comme les Deby ont un appétit pantagruélique en matière d’argent, ils se seraient mis en association avec cette fausse société de manière illégale sans passer pas les structures administratives habituelles. La suite suivra !