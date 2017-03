Le Tchad, un géant au pied d’argile – La Croix

Publié le 28 Mar, 2017

Les faiblesses sécuritaires du pays, acteur clé dans la lutte contre le djihadisme au Sahel, sont nombreuses, comme l’a révélé l’enlèvement, jeudi 23 mars, d’un ressortissant français.

Que savons-nous du Français enlevé la semaine dernière ?

Il a été enlevé par deux hommes à moto dans l’est du Tchad, près de Goz Beida à 200 km au sud d’Abéché. Son identité n’a pas été révélée par les autorités françaises. Âgé de 60 ans, il s’agirait d’un ancien militaire reconverti dans le civil, employé de la société minière franco-suisse Tetkon Minerals.

Selon le ministre tchadien de la sécurité Ahmat Mahamat Bachir, il est détenu au Soudan depuis vendredi 24 mars. Dimanche 26, le ministre des affaires étrangères soudanais a précisé que son pays participait aux recherches au sein d’une force mixte tchado-soudanaise et qu’il coopérait avec les autorités françaises. « L’enlèvement de ce Français en plein jour montre les faiblesses du Tchad en matière de sécurité. Notre pays est de moins en moins sûr mais le sujet est tabou, même dans la presse », juge le journaliste Blaise Djimadoum, de l’Agence Tchadienne de Presse et Edition.

Quelles sont les faiblesses sécuritaires du Tchad ?

L’armée tchadienne est réputée pour son efficacité. Depuis 2013, la France s’appuie sur elle dans son combat contre le djihadisme dans le Sahel : le quartier général de l’opération Barkhane est installé à N’Djamena depuis 2015. Et face à Boko Haram, l’armée tchadienne est en pointe dans la sous-région. Mais ses effectifs ne sont pas homogènes. « La composante zaghawa, l’ethnie du président Deby, est la plus efficace, la mieux entraînée, la mieux armée. Le reste est composé d’éléments d’autres groupes peu entraînés, peu armés et peu disposés à mourir pour le président. Idriss Dedy ne peut compter sur l’ensemble de ses troupes, ce qui l’oblige à faire des choix », juge Christian Seignobos, directeur de recherche émérite à l’Institut de recherche pour le développement (IRD, Paris).

Le président l’engage d’abord pour assurer la sécurité de son régime. Il la mobilise ensuite contre Boko Haram au lac Tchad. Or la zone est grande, le terrain difficile, les complicités locales nombreuses. De sorte qu’il est obligé d’y engager ses forces disponibles, mais sans parvenir à ses fins. Fixés au lac Tchad, ses hommes ne peuvent être envoyés en nombre suffisant pour sécuriser les frontières. « La France souhaiterait que N’Djamena se mobilise à sa frontière libyenne pour éviter l’intrusion de Daech. Mais pris par le lac Tchad, Idriss Deby n’en a pas les moyens », juge Christian Seignobos.

Dans ce cas, le président tchadien est obligé de compter sur les Toubou, une importante communauté tchado-libyenne installée de part et d’autre de la frontière, pour faire barrage aux islamistes armés. Pour l’heure, cela fonctionne. Mais demain ? Liés aux Gorane, l’ethnie d’Hissene Habré (le président renversé par Idriss Deby), les Toubou ne sont pas des alliés inconditionnels du président tchadien.

Quels sont les autres problèmes sécuritaires du Tchad ?

Il y a le conflit récurrent entre éleveurs, issus du nord, et les agriculteurs du sud : les heurts meurtriers sont réguliers. Pour éviter les conflits, le pouvoir pousse les éleveurs Peuls à s’installer en Centrafrique : il les arme dans ce but. Les Peuls tchadiens sèment la terreur en RCA. Il faut s’attendre à ce qu’ils importent cette culture de la violence au Tchad.

Enfin, la région du Batha, dans le centre, inquiète les autorités. « La découverte d’un gisement aurifère dans cette région a entraîné une ruée vers l’or, explique Christian Seignobos. 40 000 à 45 000 Soudanais sont arrivés dans cette zone : le régime redoute la présence de terroristes parmi eux. »

