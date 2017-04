Les Brèves de Ndjamena – Les en-dessous de la réunion des acteurs économiques à Amdjeress.

Publié le 5 Avr, 2017

Il faut dire que le Gal sultan Président est devenu un grand accroc de l’internet, surtout du Facebook ; et il prend toujours le contre pieds de ce qui est écrit sur le net concernant ce qu’il veut dire ou faire. La réunion d’Amdjeress était destinée à réunir uniquement les Béris, mais l’info ayant fuité, elle a été donc élargie à tous les hommes d’affaires, dirigeants des entreprises, etc. De ce fait, Tchadactuel étant court-circuité par le Général, présente ses excuses à ses lecteurs d’avoir annoncé que La réunion concernait uniquement les Béris.

Ceci dit, il faut préciser que cette réunion était inspirée par la maffia des prédateurs qui tournoyaient autour du Sultan en lui insufflant et suggérant toutes les initiatives illégales et anticonstitutionnelles. Sinon Comment comprendre et expliquer l’absence des ministres des départements concernés et surtout du 1er d’entre eux à savoir le pm? Dans ces conditions qui serait chargé d’exécuter les orientations des résolutions s’il y en avait eu? Un chef d’état qui boycotte sciemment son propre gouvernement est un comportement unique en son genre ! On savait que le général avait l’habitude de travailler en dehors du cadre légal et réglementaire mais réunir plus d’une centaine d’opérateurs économiques et pérorer pendant plus deux heures sur des thèmes hautement techniques devant des hauts cadres tchadiens et des étrangers, sans se faire assister par aucun membre du gouvernement, démontre la déliquescence de l’administration du pays et surtout des méthodes qui frisent le mépris que porte le chef suprême de l’administration envers sa propre administration.

Pour les initiés des coulisses du palais, cette réunion sous tend des intentions malsaines propres aux habitudes du Sultan et de son entourage. Elle vise en réalités deux objectifs.

-1) la recherche effrénée des liquidités : il faut signaler que le général avait diligenté en catimini une enquête auprès des différentes banques pour vérifier minutieusement les comptes des commerçants. Cette enquête a été menée par une équipe de 9 personnes composées uniquement des agents de sécurité des différents services et ce, à l’insu du gouvernement. Le rapport de l’équipe de vérification était sans appel: il n’y a pas de l’argent dans les banques. Alors où est parti l’argent, celui de pétrole que les gens avaient pillé? Avait-il posé la question aux enquêteurs. Dans des maisons lui ont-ils rétorqué, ces mêmes enquêteurs. Ainsi donc cette réunion a pour but principal d’inciter les uns et les autres de redéposer leurs liquidités enfouillies dans les sous-sol des habitations, dans les banques de la place pour qu’il y ait de la circulation monétaire dans les circuits économiques. Ses niaiseries sur les méfaits de thésaurisation n’ont d’autres buts que de chercher à piller l’argent des commerçants à travers les banques. En d’autres termes, « mettez votre argent dans les banques pour que je m’en serve « c’est la manière décente de tendre la main aux parents commerçants pour qu’ils l’aide à juguler les éventuelles grèves qui s’annoncent.

Concernant le phénomène est thésaurisation, il est établi que les premiers grands thésauriseurs sont constitués les membres de sa famille à commencer par lui en personne. Comme un boomerang, les méfaits de thésaurisation se sont explosés à sa figure. Lui même il est entrain de chercher des CFA mais sans succès.

2) à travers les interventions des principaux participants qui ont pris la parole on avait senti, sans nul doute, mais en filigrane, le procès de la première Dame. Pour les observateurs avertis, jamais Mr X et Y n’oseraient s’attaquer au gouvernement sans l’aval préalable du Sultan ; cette mise en scène sous tend que le gouvernement de Hinda vit ses derniers jours. D’ailleurs parallèlement à la rencontre avec les hommes d’affaires, toute la fratrie Deby, à l’exception de DD, Salay et d’Oumar, s’est retrouvée à Amdjeress pour demander la tête de la 1ère Dame.

Correspondance particulière (Amdjeress)