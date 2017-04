Tchad: le massacre prémédité des prisonniers tués hier? – afrique-sur7

Publié le 12 Avr, 2017

Le Tchad vient de connaître une autre horreur, à savoir le massacre de dix prisonniers tués dans la nuit d’hier, alors que le camion transportant ces prisonniers était en partance pour la prison de Korotoro, au nord du Tchad.

Des prisonniers tués au Tchad, un massacre prémédité?

Ce que vient de vivre le Tchad dans la nuit d’hier mardi 11 avril 2017 à ce jour, est insupportable pour l’ensemble des Tchadiens et surtout pour les familles des victimes, qui ne cessent de s’interroger sur les faits réels qui ont occasionné le massacre des dix prisonniers.

En partance pour la prison de Korotoro, dans le Nord du Tchad, dix infortunés prisonniers ont été massacrés sans aucune forme de procès et ce, nuitamment. A la morgue de l’Hôpital Général de N’Djamena, la capitale tchadienne, le spectacle qui se prêtait à voir était celui des pleurs sans respiration commode des familles venues découvrir les corps sans vie de leurs époux, leurs progénitures, leurs amis et autres.

Le Tchad est en ce moment agité par toutes les couches sociales, depuis les étudiants et les fonctionnaires en passant récemment par les manifestants du « Mouvement Iyina » qui signifie « On est fatigué » du pouvoir carcéral et meurtrier du Président Idriss Déby.

Lors des manifestations en début de semaine de ce Mouvement, le Gouvernement avait fait mâter les soulèvements, et une douzaine de militants du Mouvement en question avait été interpellée. Sont-ce ces derniers qui ont été massacrés dans la nuit d’hier à aujourd’hui par les hordes carcérales du pouvoir Déby?

On ne saurait le confirmer, mais toujours est-il que dix prisonniers ont été purement et simplement abattus suite à tous ces remous au Tchad.