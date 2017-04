Communiqué de presse N°001/UJ/PLD/2017

Publié le 13 Avr, 2017

Le Secrétaire Général premier Adjoint du Parti pour les Libertés et le Développement, Dr Mahamat Ahmad Alhabo, de retour de mission, ce jour 10 avril 2017, a été accueilli par la force politique de Deby ANS (Agence Nationale de Sécurité). Il a sui de traitement déradant de sa personne et la confiscation de ses documents, deux (2) Smartphones, eux (2) tablettes, un (1) ordinateur (1) et un disque dur externe.

