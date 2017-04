Un imposteur nommé Béremadji Félix !

Publié le 13 Avr, 2017

Chers lecteurs, chers internautes, ces derniers temps, un certain Béremadji Félix s’active sur le Facebook ; au tchadactuel, nous avions naïvement pensé qu’il s’agit d’un homonyme de notre collaborateur, mais à la lecture de ses nombreux et fréquents écrits, il s’avère qu’il s’agit bel et bien d’un imposteur, d’un fin pseudo opposant dont l’objectif est de semer de la zizanie et porter atteinte à l’opposition au régime de Deby, en général, et à l’opposition armée en particulier, par des fausses informations ou par des trucs fabriqués ou inventés de toute pièce.

Les internautes sont ainsi avertis et sont donc appelés à faire la différence.

Tchadactuel