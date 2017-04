Mieux vaut tard que jamais !

Publié le 25 Avr, 2017

Enfin, les diplomates accrédités au Tchad réagissent mollement par rapport à la violation des droits de l’homme

Déclaration locale conjointe de la Délégation de l’Union européenne, de l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne, de l’Ambassade de France, de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique et de la Représentation de la Suisse.



Nous sommes préoccupés par la détention de plusieurs militants de la société civile, par l’absence d’information sur les charges retenues contre eux, ainsi que sur les conditions de leur détention, et souhaitons réitérer notre attachement au respect des libertés fondamentales, parmi lesquelles les libertés de l’expression et de manifestation, qui sont des composantes essentielles de la démocratie. Les acteurs de la société civile devraient jouer un rôle central dans le renforcement de la démocratie et de l´Etat de droit.

Nous encourageons le Tchad à veiller au plein respect des droits consacrés par sa Constitution et par les engagements internationaux auxquels il a souscrit, et qui participent à sa paix et à sa stabilité. L’attaque d’un convoi pénitentiaire et l´assassinat de prisonniers au cours de leur transfèrement sont également sources de préoccupations. Attachés au droit à un procès équitable, qui permet de prévenir l’impunité et de protéger contre les abus, nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur ces actes, afin que les responsables en répondent devant la justice.