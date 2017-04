Les Brèves de N’djaména: Deby, gonflé et dégonflé

Publié le 25 Avr, 2017

A Amdjeress, Deby était entouré de la bouffonnerie et des parents; de quoi il a été question au cours des nombreux palabres ? Pour la bouffonnerie, la préoccupation, ce sont les bruits des bottes à l’est et au nord et pour les parents, c’est plutôt la 1ère Dame; mais rien de ce qui concerne la situation générale du pays et surtout de la crise qui perdure depuis bientôt deux ans.

Aux pourfendeurs des politico-militaires, le général-président-sultan avait tranché net: « celui ou celle qui m’apporte la tête d’un chef militaire rebelle, je lui remets cash un milliard de CFA ! » Cette déclaration fut suivie des waouh, Hô, bravo, etc. Aux pourfendeurs de la 1ère Dame, la réponse est aussi sans appel : « suivez mes décisions une fois que je serais à N’djaména !» Entre temps la tuerie de Massaguet a eu lieu.

La cour pensait avoir remonté et gonflé en bloc le sultan et s’attendait à des décisions à la hauteur de leur attente ; mais qu’elle ne fut pas sa surprise de voir le sultan débarquer à N’djaména en catimini, presque de manière informelle pour assister aux cérémonies funéraires de son beau-père décédé et puis s’engouffrer au palais avec la 1ère dame et plus aucune nouvelle pendant une bonne semaine, jusqu’au passage d’une délégation de la RDC ! Pendant les rares occasions qu’il s’était obligé de se montrer, le Sultan avait adopté une attitude la plus effrayante et la plus effroyable qu’aucun visiteur n’a osé placer un mot: il pérorait sans cesse, vilipendait celui- ci, insultait celui-là , et in fine ce fut le retour à Amdjeress. A l’aéroport, quelqu’un a osé, « Mr le président pas un mot sur les évènements de Massaguet ? » La réponse tomba comme un couperet : « c’est un détail que la justice est en train de s’en occuper !»

Avant de prendre son avion le Général a procédé au remplacement des responsables de la sécurité et de défense liés plus ou moins aux événements de Massaguet. Qu’ils soient zaghawa ou autres plus de la moitié sont connus pour être des proches de la 1 ère Dame.

Le lendemain, on a vu à la TV la1ère Dame toner « tchadiennes, tchadiens », on a alors tout compris ! Fermer les bans, circuler!

Correspondance particulière

N’djaména – Tchad