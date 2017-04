Les Brèves de Ndjamena – Le Gal Sultan avoue son incompétence de diriger le pays !

Publié le 27 Avr, 2017

Le Général sultan avait quitté à contre coeur son Amdjeress natale pour une brève visite de travail en Guinée Conakry dans le cadre de la restructuration de l’Union Africaine. Deby a aussitôt regagné son gît favori, à savoir son puits natal.

Selon son entourage direct qui s’était d’ailleurs très effiloché, Deby était revenu de N’Djamena très désabusé et très amer contre ses parents, les responsables de son parti et voire tout le monde sauf de lui-même et de son épouse! C’est dans cette situation de morosité ambiante que le Général sultan, Chef suprême des armées a laissé tomber devant une poignée de ses thuriféraires:

Je n’ai aucune solution à cette crise à court terme ; quant à long terme il y a et il y aura beaucoup d’inconnues.

Je ne regagnerai N’djaména qu’après le ramadan et d’ailleurs j’irai faire quoi..?

Les Béris pourraient survivre sans moi, ils se sont bien enrichis et bien armés.

Le 1er et le second points ne méritent pas de commentaires outre mesure, c’est une évidence; un aveu d’impuissance et d’insouciance. Cependant la phrase sibylline dite à contre coeur à la fin du second point [d’ailleurs j’irai faire quoi] indique en lui-même la désagrégation du système. En réalité, selon les observateurs, tout indique que le Général a passé la main à son épouse ; du moins pour un bon moment avant de penser à prendre un long congé dans son bled et ce, d’autant plus que c’est pour la première fois que depuis 27 ans de pouvoir, Mr Idriss Deby accepte l’ingérence dans la gestion des affaires de l’armée par une tierce personne que lui.

Il n’est un secret pour personne que ce qui tient de notre armée, n’est en fait qu’un conglomérat de miliciens au service d’un individu. C’est une tradition qui tire sa source de l’effritement de l’ANT suite aux événements malheureux de 1979. Le régime de l’UNIR a formalisé la tradition et le MPS l’a institutionnalisé au nez et à la barbe de toute la classe politique qui a entériné le fait accompli. Or, il suffit de regarder la liste des responsables des grandes formations militaires et leurs adjoints pour se rendre à l’évidence que les choses ont véritablement changé. Cette dynamique ferait probablement d’autres victimes dans les jours à venir pour donner un coup de grâce à la nomenclature du système.

Jusqu’où la 1 ère Dame pourrait-elle continuer à démanteler le système allègrement sans rencontrer aucune résistance? Le chemin est encore parsemé d’épines. Ce lundi 25 avril, un décret portant nomination des responsables à la direction de la police nationale, de la Direction des Renseignements Militaires et surtout à la DGSSIE a été interceptée par des mains invisibles et détruit. La bataille ne fait que commencer.

Le dernier point évoqué par le Sultan est aussi un autre tabou qu’il évoque pour la première fois: l’après- Deby. C’était un autre son de cloche qu’il avait habitué ses parents depuis qu’il est aux commandes de ce pays: « Apres moi c’est le déluge, c’est le pogrome suivi de génocide. La chasse à l’homme Béri dans les deux pays (Tchad- Soudan) etc. » Alors qu’est-il arrivé pour que les Béris ne soient plus inquiétés après lui?

En tout état de cause, le naufrage et le déluge sont déjà aux portes de son Palais ; et malheureusement ils n’épargneront personne. Le plus incongru est que Mr Deby ne mesure pas à son juste niveau cette déliquescence qui frappe toute l’administration du Pays et surtout sa responsabilité personnelle dans cet état des choses. En effet pendant que le Pays est en arrêt mécanique, la canicule atteignant un record mondial, le sultan se balade à dos de chameau en arpentant des oueds et des ravins pour se restituer une période ratée de son enfance. Ce comportement est inqualifiable et interpelle la conscience nationale, c’est aussi un cinglant aveu d’impuissance et de démission.

Mahamat Ahmat

N’djamena – Tchad