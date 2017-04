Des activistes de la société civile, condamnés à 5 ans !

Publié le 28 Avr, 2017

IL n’y a rien d’étonnant sous le régime de Deby en matière de violation des droits de l’homme : enlèvement, séquestration, déportation aux différents bagnes, etc. Et le plus ahurissant est la complicité de la justice du régime dans cette œuvre de déni de la justice. Membres de la campagne internationale « Tournons la page » (TLP) et du mouvement citoyen tchadien Iyina (« on est fatigués »), MM. Nadjo Kaina et Bertrand Solloh ont été arrêtés les 6 et 15 avril, détenus sans charges puis inculpés mercredi de « trouble à l’ordre public et incitation à la révolte ». 5 ans fermes !