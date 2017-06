Un article propagandiste pour Idriss Deby publié sur Médiapart, fermé aux commentaires contradictoires des lecteurs

Publié le 31 Mai, 2017

Un article intitulé : « 5 raisons qui font d’Idriss Déby le Chef d’État le mieux armé pour contre Boko Haram », commandité par les alliés du régime tchadien en France, pour séduire le nouveau président français, Emmanuel Macron, est publié depuis lundi 29 mai 2017 sur le site de Médiapart pour faire les éloges des troupes tchadiennes dans la lutte contre Boko-Haram et endormir l’opinion publique sur le côté incontournable du dirigeant tchadien à la menace terroriste dans le sahel.

Néanmoins, le paradoxe dans cet article, est que l’auteur a verrouillé toute expression aux lecteurs qui souhaitent apporter des commentaires contradictoires à son analyse subjective et orientée.

A travers la publication de ce torchon, l’auteur souhaite faire passer un visage à l’Elysée, qui, depuis l’arrivée de Macron, est très prudente avec le Tchad. On peut aussi comprendre nettement la ma mobilisation des réseaux et groupes de pressions dont dispose Idriss Deby et son régime en France. Ceux qui l’aident à continuer à réprimer sa population, à museler la presse et à étouffer toute velléité de contestation pacifique dans le pays grâce à cette armée liberticide et répressive que certaines personnes saluent la bravoure dans la lutte contre la menace terroriste.

Médiapart est un site militant digne de respect qui ne saurait tomber dans la turpitude de cet auteur qui cherche, à influencer, les voix françaises, lesquelles souhaitent à amorcer un début de rupture avec le régime tchadien, allié stratégique de Paris sous le quinquennat de Hollande, marqué par des soutiens multiples et variés à un pouvoir illégitime et répressif au Tchad.

Makaila.fr

