Mahamat Saleh Ahmat « Tibeck », un décès suspect !

Publié le 3 Juin, 2017

Nous avons reporté sur ce même site qu’on entre dans les hôpitaux appartenant au couple Deby, vivant et quelque fois bien portant, et on en sort sur une civière ; tel semble être le cas de l’ancien ministre, Mahamat Saleh Ahmat. L’ancien ministre était malade, mais n’était pas du tout mourant, c’est une maladie qu’il trainait depuis des années comme beaucoup des personnes de son âge et il prenait des injections régulièrement. Selon nos informations, à ce jour fatidique, il serait allé à l’hôpital pour prendre l’injection habituelle, mais on lui aurait administré une autre et on connaît. L’ancien ministre s’apprêtait à organiser une réunion des « anciens » du MPS pour parler de la situation du pays.