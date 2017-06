Consortium pétrolier-Tchad: 200 M us$ dans les poches des Deby

Publié le 10 Juin, 2017

Le consortium (ExxonMobil et Petronas) paye à l’Etat tchadien la somme de 200 millions des dollars US au titre des redevances statistiques et le différend entre les deux est ainsi clos ; on est loin du montant astronomique initial demandé par le Tchad. Au passage, il faut signaler que le Tchad doit rien qu’aux banques primaires la modique somme de 400 milliards de CFA. En somme 200 M us$ dans les poches des Deby et alliés.