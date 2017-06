Du mercenariat au sommet de l’Etat

Publié le 16 Juin, 2017

MM Zakaria Idris Deby, le fils de l’autre et Anour Mahamat Hassane, le DN de la BEAC, viennent d’arriver à Dubaï à bord d’un vol spécial. Les Emiratis devraient confier aux envoyés de Deby 2 missions : 1) avec le soutien actif du président de la Commission de l’UA qui n’est autre que le grand frère de l’un des membres de la délégation, les envoyés doivent sillonner l’Afrique, brasser de l’argent et pousser les pays africains à rompre avec le Qatar ; 2) les envoyés doivent transporter dans le même avion des armes et les déposer à Juffra, au QG du gal Halifa Haftar.

Quand on exécute une opération pour le compte d’autrui moyennant de l’argent, comment on appelle cela ?