Les dix pays les pires pour les enfants sont tous situés en Afrique (Slateafrique)

Publié le 19 Juin, 2017

C’est en Afrique que les enfants ont les conditions de vie les plus dures.

La statistique est effrayante. Un enfant né en Angola a 20 fois plus de chances de mourir avant l’âge de 5 ans qu’un autre né aux Etats-Unis. Un chiffre tiré d’un rapport de l’ONG Save the Children qui a classé les conditions de vie des enfants dans 172 pays à travers le monde. Et les inégalités sont choquantes.

Si, le haut du classement est trusté par des pays européens (Europe du Nord et de l’Ouest en tête), les dix dernières positions de l’indice créé par l’ONG à partir de multiples facteurs sont occupées par des pays africains. On y retrouve le Niger à la dernière place, puis l’Angola (171e), le Mali (170e), la Centrafrique (169e), la Somalie (168e), le Tchad (167e), le Soudan du Sud (166e), le Burkina Faso (165e) puis le Sierra Leone et la Guinée (163e à égalité).

«Les dix pays les moins bien classés –dont sept sont situés en Afrique de l’Ouest et Centrale– sont le miroir inverse de ceux en tête, en performant de façon médiocre dans la plupart des indicateurs. Les enfants de ces pays ont le moins de chance de profiter pleinement de leur jeunesse, une période qui devrait être dédiée au développement émotionnel, social et physique et aux jeux. Dans ces pays, comme dans de nombreux autres à travers le monde, les enfants se sont voler une part importante de leur jeunesse», analyse l’ONG Save the Children.

Des progrès encourageants

Les auteurs de l’étude ajoutent cependant que si la situation est difficile en Afrique de l’Ouest, des progrès récents sont à saluer. Deux pays, le Liberia et le Nigeria, ont par exemple réduit de plus de deux tiers la mortalité infantile sur leur sol. Les données utilisées pour définir l’indice proviennent des statistiques des Etats africains ou des Nations unies. De nombreux facteurs ont été pris en compte pour ce classement, dont la mortalité infantile, la malnutrition, l’accès à la scolarité, le travail des enfants, les mariages précoces ou les déplacements forcés de populations, selon le site d’information Quartz.

Dans une autre étude, que nous citions ici, les enfants de certains pays africains, la Tanzanie en tête, étaient cependant jugés en meilleure santé que la moyenne mondiale. Justin Lang, un doctorant de l’université d’Ottawa au Canada, avait utilisé le «beeper test», qui consiste à courir le plus rapidement entre deux points, pour établir un indice de la bonne santé des enfants de 9 à 17 ans dans 50 pays différents. Son étude avait été publiée dans la revue universitaire du British Journal of Sports Medicine.

Les enfants tanzaniens obtenaient une note de 97. On retrouvait également le Maroc et la Côte d’Ivoire aux 9e et 10e rangs. «Les pays les plus performants sont situés en Afrique et en Europe centrale et du Nord», commentait de manière générale l’étude.

