Debby brade les biens immobiliers de l’Etat

Publié le 21 Juin, 2017

La faillite de l’Etat a atteint une phase de non retour. En effet pour faire face à des situations d’urgence, Deby a ordonné la vente au plus offrant tous les habitations et terrains appartenant au domaine public.

Première cible , les domiciles des officiers de la gendarmerie et de l’armée de terre et de l’air. Il y a de quoi à interroger sur le droit de brader les biens publics sur ordre personnel sans passer par aucune structure de l’Etat.