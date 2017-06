UNION DES FORCES DE LA RÉSISTANCE (UFR) (Tchad)

Publié le 25 Juin, 2017

BUREAU DE LA REPRÉSENTATION EN EUROPE

MESSAGE DE CONDOLÉANCES, DÉCÈS DU COLONEL GUERDI

Le Bureau en Europe de l´Union des Forces de la Résistance (UFR), vient d’apprendre avec une grande tristesse le décès accidentel du colonel Guerdi Abdoulaye Abounoh, Chef d´Etat-Major Général des Armées (CEMGA) de l’UFR.

Victime d’un accident de véhicule au cours d’une tournée auprès des unités combattantes à la frontière tchado-lybienne, hier vendredi 23 juin, le CEMGA a été transporté vers l’hôpital le plus proche en territoire libyen, où il a succombé ce samedi matin 23 juin, malgré la rapidité et l’abnégation du personnel médical.

Le Colonel Guerdi est un officier de valeur et un homme de conviction. Ayant vu la dégradation du système imposé par Idriss Déby Itno, Il avait quitté son poste, en 2004 pour regagner son village natal ; par la suite, il avait rejoint l´opposition.

Après la démobilisation de l´UFR en 2010, il avait préféré continuer la lutte malgré les difficultés et la précarité des moyens plutôt que de rallier honteusement le régime de Déby.

La Représentation de l’UFR en Europe adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu, à tous ses parents, ses compagnons d’armes et à tous les militants et sympathisants de la cause de la Résistance.

Fait le samedi 24 juin 2017

Pour le Bureau de l’UFR en Europe,

Le Représentant et Porte – Parole :

Youssouf Hamid