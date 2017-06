Interview de Deby à TV5/RFI

Publié le 26 Juin, 2017

Pour ceux qui ont concocté et arrangé cette interview pour contrebalancer les accusations de la presse internationale sur les différents aspects du régime, ils devraient s’apercevoir qu’ils ont largement raté leurs objectifs ; une fois de plus, c’est de largement public jeté par la fenêtre. Le hic de cette histoire est que Deby a confirmé point par point les assertions de la presse internationale, au passage on aura compris qu’il y a eu un deal pour ne pas aborder l’enrichissement illicite de la famille et de la belle famille. Pour le reste, rien à retenir !