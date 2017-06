Les Brèves de Ndjamena – Changement à la tête de la Banque de l’habitat du Tchad : du Deby pur jus !

Publié le 29 Juin, 2017

« (BHT) – La Banque de l’Habitat du Tchad (BHT) est une société anonyme avec conseil d’administration, au capital de 10 milliards de francs CFA. Créée en 2015, elle sera opérationnelle courant juin 2017.

Son existence a été esquissée dans la Stratégie Nationale du Logement (SNL) élaboré en 1999, ensuite l’idée a germé et s’est renforcée à travers les lois sur les fonds de l’habitat (Fonds de promotion de l’habitat, Fonds de bonification des intérêts, Fonds de garantie des prêts). Pour se développer à travers la mise en place d’une cellule de coordination du projet, qui a abouti à sa création, en tant qu’établissement financier qui offre une gamme diversifiée de produits et services. » Tiré du site www.agenceecofin.com

La BHT doit ouvrir officiellement en juin 2017, les guichets sont prêts à servir les clients, tout est donc prêt, et hop, OUT, l’homme, le spécialiste, le professionnel qui a piloté tout le processus de la création et mise en place de toutes les structures de la BHT, Mr Germain Myambaye, Directeur Général de la Banque de l’Habitat du Tchad. Son tort ? Son nom ne rime pas avec Deby ni avec Itno et la mangeoire est la propriété exclusive de certains Tchadiens. Les deux nouveaux heureux élus : Icham Ibni Oumar Mahamat Saleh et Mahamat Timan Deby. Une opération similaire a déjà eu lieu à la CBT où un Deby par alliance qui avait activement participé à la mise en faillite de Orabank, a été parachuté à la place d’un professionnel de la maison.

Selon les dires des proches du palais, Deby lui-même ne voulait pas effectuer ces changements, mais les français auraient exercé une forte pression !

Correspondance particulière (Ndjamena)