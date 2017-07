U A, Deby rappelé à l’ordre

Publié le 3 Juil, 2017

A Addis Abeba, Deby et le président égyptien s’agitaient pour rédiger un communiquer de soutien à l’Arabie saoudite et ses alliés dans leur guéguerre contre le Qatar ; le président en exercice de l’U A, le guinéen Alpha Condé les a sèchement rappelés à l’ordre : « c’est un problème entre des frères, pourquoi l’U A doit-elle s’en mêler, occupons-nous pour une fois de nos affaires », a-t-il assené. Dans la même foulée, le président en exercice a demandé aux saoudiens et aux émiratis de s’abstenir d’assister aux réunions de l’U A.