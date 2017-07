Les images dégradantes de Deby

Publié le 9 Juil, 2017

Depuis la réunion de G5 à Bamako (Mali) du 3juillet 2017, il circule sur les réseaux sociaux des images qui donnent la chaire de poule à tous les tchadiens quelles que soient leurs tendances, tellement qu’elles sont désobligeantes insultantes et dégradantes pour tout citoyen qui a eu la malchance d’observer le « premier » tchadien dans des positions d’infériorité manifeste vis à vis du Président français.

En survolant les différentes images à travers le temps, on s’aperçoit que c’est une tradition constante chez le Général Deby. Ceci appelle quelques remarques:

– On savait que Deby est un homme complexé pathologiquement et viscéralement ; caractère connu de toute l’opinion publique, lequel caractère le pousse à adopter des positions extrêmes : piétiner et humilier le plus faible et se prosterner devant qui le croit plus grand que lui.

– Cette conviction intime de Deby d’être inferieur intrinsèquement devant ses paires de la métropole corrobore avec les sentiments que ceux-là ont de lui, sinon comment expliquer le tweet du président français, lequel est accompagné d’une image choisie intentionnellement pour riser « le grand guerrier tchadien » ? Mais à quelles fins ? Justement pour montrer que malgré les niaiseries qu’il a faites dans l’émission « internationales » TV5/RFI, le tchadien petit devant la France et de son Président.