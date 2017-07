COMMUNIQUE :FRONT DE L’OPPOSITION NOUVELLE POUR L’ALTERNANCE ET LE CHANGEMENT ( FONAC )

Publié le 14 Juil, 2017

FRONT DE L’OPPOSITION NOUVELLE POUR L’ALTERNANCE ET LE CHANGEMENT

FONAC

COMMUNIQUE DE PRESSE N°12/FONAC/2017

C’est avec indignation que le Front de l’Opposition Nouvelle pour l’Alternance et le Changement (FONAC) a appris l’arrestation musclee de LAOUKEIN KOURAYO Medard, le jeudi 13 juillet 2017 a Moundou.

Est-il besoin de rappeler que LAOUKEIN KOURAYO Medard, President de la CTPD et ancien Maire de Moundou, Candidat arrive en 2eme position a la derniere election presidentielle, n’est pas tin vulgaire individu et moins encore un illustre inconnu. C’est une personnalite connue a Moundou, au Tchad et au-dela du pays. Une simple convocation deposee chez Iui aura suffi pour qu’il se presente le lendemain a l’autorite. Pourquoi a-t-on eu besoin d’ envoyer a son domicile un nombre impressionnant de policiers et de gendarmes lourdement armes ?

Toutes ces pratiques mises en vigueur par le pouvoir actuel rappellent aux Tchadiens

les methodes et les manieres de l’epoque de la DDS que Idriss DEBY voudrait

manifestement reinstaurer.

De ce qui precede, le Front de l’Opposition Nouvelle pour 1’Alternance et le Changement (FONAC)

– Condamne cette arrestation arbitraire et a caractere hautement politique ;

– Exige la liberation immediate et inconditionnelle de LAOUKEIN KOURAYO

Medard;

– Rend responsable le gouvernement de Deby de tout ce qui lui adviendrait.

Enfm, le Front de l’Opposition Nouvelle pour l’Alternance et le Changement (FONAC) invite toute l’opposition politique Tchadienne a resserrer ses rungs et a demeurer vigilante et solidaire pour mettre en echec ce complot, orchestra par le pouvoir liberticide et finissant du MPS, contre les libertes individuelles et collectives et la democratie.