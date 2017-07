Deby vs l’Armée

Publié le 23 Juil, 2017

Deby a toujours considéré l’armée comme une propriété privée, elle l’utilise, l’use et abuse d’elle comme bon lui semble ; aucune structure administrative et militaire de la république n’a un mot pour placer entre Deby et son armée. Aujourd’hui, Deby a-t-il dépassé la ligne rouge avec le décret diminuant drastiquement les salaires et indemnités des militaires ? Pour les observateurs avertis, Deby, certes sanctionnera tous les supposés meneurs, mais finira par rétablir les salaires, car très sensible à la pression de la grande muette.