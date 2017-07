Deby en Italie

Publié le 26 Juil, 2017

Ces derniers temps, Deby multiplie les déplacements hors du Tchad ; que ce qu’il cherche ou plutôt que ce qu’il apporte pour régler la crise profonde dans laquelle il a précipité le pays ? Selon les habitués du palais rose, sous le couvert des visites officielles, Deby cherche à mettre la main sur les pactoles que ses proches ont accumulées hors du Tchad. Hier à Abu Dhabi chez les Bourma-Hinda, aujourd’hui en Italie chez Daoussa Deby et demain probablement au Canada. Selon les mêmes sources, la récupération se ferait au profit de la personne de Deby et non au profit du trésor tchadien.