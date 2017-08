L’accrochage entre les djandjawids et les éléments tchadiens du PSI (suite)

Publié le 14 Août, 2017

Aux dernières nouvelles, on apprend que tous les hommes valides du régiment PSI, faits prisonniers par la milice soudanaise, ont été remis à la force mixte Tchad-Soudan, les blessés sont soignés à El Fasher, capitale du Darfour-Nord, aux frais des soudanais et les morts enterres sur place, en terre soudanaise. Et « l’incident » est définitivement clos !