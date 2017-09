Mahamat Saleh Brahim, le Cousin national en 1ère ligne !

Publié le 27 Août, 2017

Oui, les temps sont, semble-t-il, durs et tous les proches du pouvoir sont appelés à se mouiller, même le Cousin national. Deby vient de nommer son cousin et commandant de la GNNT, COM OPS des régions NE et Est ; l’ordre lui est donné de se déplacer immédiatement à Berdoba, nouveau QG des zones opérationnelles. Avec un budget de 12 milliard 5 cents millions de CFA en espèces, le Cousin est chargé de recruter 3000 jeunes des régions sous son commandement, principalement des ex rebelles et aussi remobiliser par les espèces alléchantes les anciens militaires partis élire domicile derrière leurs chameaux. Vaste tache pour le Cousin !