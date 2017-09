Deby à la recherche des partenaires pour lutter contre l’opposition armée

Publié le 28 Août, 2017

Et la lutte contre le terrorisme djihadiste est un créneau hautement porteur !

Face à une armée démobilisée et clochardisée, Deby cherche d’autres moyens et d’autres partenaires pour contrer une éventuelle reprise des combats avec les rebelles tchadiens ; c’est pourquoi, il fait feu de tout bois pour entrainer les européens par les canaux de Barkane, G5 et maintenant un « hub » au Tchad pour trie des émigrants vers l’Europe, pour créer un bouclier anti rebelles.