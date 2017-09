Encore un assassinat en plein centre-ville

Publié le 29 Août, 2017

Allarassem Fulbert, gardien de la paix (police) au commissariat numéro 4, a été froidement assassiné par un militaire de la DGSSIE du nom Ahmad Tom Nassour. C’était dans la nuit du dimanche le 27 août 2017 aux environs 21h au rond-point Adoum Tchéré alors qu’il était en faction. Ahmad Tom Nassour était à bord d’une moto lorsqu’ Allarassem l’a arrêté pour le contrôle. Celui-ci n’étant pas content du contrôle, fait usage de son arme de marque Famas numéro 42.19N00272713 et tire sur Allarassem. Le présumé tueur est arrêté et le corps de Allarassem est déposé et gardé à la morgue de l’hôpital Général de Référence Nationale.

Et pourquoi cet Ahmad Tom se promène avec un Famas en moto ? N’est-il pas un braqueur de nuit déguisé en militaire de la présidence, comme on en trouve dans tous les quartiers de Ndjamena. La suite de cet assassinat ne fait aucun doute : dans les jours qui viennent, on apprendra que Ahmad TOM Nassour a réussi à s’échapper de la prison et on le retrouvera dans les garnisons du NE. Par contre, si on ose dire un seul mot sur la gestion calamiteuse du pays par le couple présidentiel, alors on se retrouve sans aucune forme de procédure, à Koro Toro, à l’instar de Mouhaydine Babouri.

Correspondance particulière (Ndjamena)