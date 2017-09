Pèlerins tchadiens: situation calamiteuse

Publié le 29 Août, 2017

Malgré le passage ininterrompu des responsables du Hadj à la radio et tvt pour donner des assurances, une fois sur place, c’est la routine habituelle: aucune structure ni services d’accueil, du tâtonnement et de l’humiliation. Pourtant les frais Hadj au Tchad sont l’un des plus chers au monde.