Deby, mécontent des résultats du sommet de Paris !

Publié le 3 Sep, 2017

Au mini-sommet de Paris, Deby poursuivait 2 objectifs : a) faire du développement la raison principale de l’émigration en vue d’influencer sur les travaux de la table de Paris, et b) déployer une force militaire avec les moyens techniques et financiers de l’UE dans le Sahel pour contrer sa propre rébellion. Dans les deux cas, la réponse a été très réservée de la part de tous les participants ; et ajouter à cela l’histoire du chien noir qui accueille les présidents africains noirs ! Alors Deby a quitté le sommet avant la date pour son retour.